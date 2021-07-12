Memur ve emekli memur için kazanç masası kuruluyor! Geri sayım başladı

Kamu işçileri için zam pazarlıkları devam ederken milyonlarca memur ve memur emeklisi de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini dört gözle bekliyor. Bu yıl toplu sözleşme görüşmeleri 5.3 milyon memur ve emeklinin sosyal ve mali haklarını belirleyecek.
Kamu çalışanlarını ve kamudan emekli olanları ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında yürütülecek. Kamu işveren heyeti başkanlığını Bakan Vedat Bilgin yürütecek.
Memur sendikaları pazarlıklarını Bakan Bilgin ile yapacak. SABAH MEMURLAR bu süreci yakından takip edecek.
4688 sayılı Kanun çerçevesinde Toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanacak . Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanacak. Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranları belirlenirken, mali ve sosyal haklara ilişkin pek çok talep de karara bağlanacak. Memur konfederasyonları hazırlıklara başlarken, memurlar ve memur emeklilerinden de pek çok talep geliyor. İşte toplu sözleşmede karara bağlanması beklenen bazı talepler:
EMEKLİLER NE İSTİYOR
* Memurlar gibi her ay aile yardımı verilsin.
* Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.
* Bayram ikramiyeleri artırılsın.
* Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
* Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimle yararlanma imkanı sağlansın.
* Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
MEMURLAR NE İSTİYOR
- Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.
- Sözleşmeli personel kadroya geçirilsin.
- Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulansın ya da yüzde 15'i aşan kısım kamu işverenince karşılansın.
- Emekli ikramiyesinin hesabına 1 tam yılı aşan süreler de dahil edilsin.
- Aile yardımına ekstra artış yapılsın.