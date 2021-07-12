Memur ve memur emeklisi geri sayım başladı: Kazanç masası kuruluyor!

4688 sayılı Kanun çerçevesinde Toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanacak . Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanacak. Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranları belirlenirken, mali ve sosyal haklara ilişkin pek çok talep de karara bağlanacak. Memur konfederasyonları hazırlıklara başlarken, memurlar ve memur emeklilerinden de pek çok talep geliyor. İşte toplu sözleşmede karara bağlanması beklenen bazı talepler: