Özgür Onur Özgüven: Yabancı Yatırımcının En Güvendiği Ülke Türkiye

Avrupa'daki yatırımcılardan bir çok teklif alan Özgür Onur Özgüven'in meslekteki deneyimleri birçok yerli ve yabancı yatırımcı, inşaat firması, özel gayrimenkul yatırımcıları ve devlet müesseseleri ile yaptığı projelerle başarıyı zirveye taşıdı.



Özgür Onur Özgüven Kimdir?



Özgür Onur Özgüven; 12.02.1976 Ankara doğumlu, ilk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Lefke Avrupa Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.



İnşaat sektöründeki önemli firmalarda profesyonel olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında Ankara merkez ve İstanbul şube olmak üzere, Özgüven Mimarlık ve İnşaat AŞ'yi kardeşi Uğur Özer Özgüven ile kurmuştur.



Özgür Onur Özgüvenin meslekteki deneyimleri birçok yerli ve yabancı yatırımcı, inşaat firması, özel gayrimenkul yatırımcıları ve devlet müesseseleri ile çalışırken önemli rol oynamakta ve şirketin başarılarını arttırmaktadır.



Yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Özgüven Mimarlık ve İnşaat A.Ş yatırım, proje, anahtar teslimi inşaat ve uygulama hizmetleri verirken 2016-2021 yılları arasında en hızlı gelişen Türk şirketlerinden biri olmuştur.