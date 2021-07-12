SON DAKİKA: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 13 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatlarındaki denge bu noktada önem kazanıyor. Bugün 22 ayar bilezik 453 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 814 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 13 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika verilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 453,39
SATIŞ: 484,92
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.299,00
SATIŞ: 3.371,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.300,00
SATIŞ: 3.349,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.184,40
SATIŞ: 3.247,12
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.628,00
SATIŞ: 1.658,00