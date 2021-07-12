Giriş Tarihi: 13.7.2021 06:19

SON DAKİKA: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 13 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları anlık olarak güncelleniyor. Her gün başta sabah saatleri olmak üzere altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler ilgiyle takip edilirken özellikle yasakların kalkması ve düğün sezonunun da açılması ile sarı metal canlı rakamlar bu noktada önem kazanmaya başladı. Koronavirüs salgını süresince küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği.

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatlarındaki denge bu noktada önem kazanıyor. Bugün 22 ayar bilezik 453 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 814 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 13 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika verilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 453,39 SATIŞ: 484,92 ATA ALTIN ALIŞ: 3.299,00 SATIŞ: 3.371,00 CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 3.300,00 SATIŞ: 3.349,00 CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ