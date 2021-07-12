SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Temmuz Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda güncel-canlı altın fiyatları

Canlı altın fiyatları ve haftalık/aylık altın fiyat grafiği, yatırımcılar ve altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, salgının erken dönemlerinden itibaren hareketli bir grafiğe sahip. Geçtiğimiz haftanın son günlerine doğru yükseliş eğilimine geçen altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününü düşüş ile kapattı. Altın almak ya da satmak isteyenler, ise altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda; 12 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, dönemlik grafikler ve canlı altın fiyatları...