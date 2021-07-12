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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Temmuz Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda güncel-canlı altın fiyatları
Giriş Tarihi: 13.7.2021 00:05

SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Temmuz Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda güncel-canlı altın fiyatları

SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Temmuz Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda güncel-canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler, vatandaşlar tarafından araştırılırken, haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı. Altın alış satış işlemi yapacak olan yatırımcılar, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Özellikle son dönemlerdeki yükselişi nedeniyle gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları gündemden düşmüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte güncel ve canlı altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları ve haftalık/aylık altın fiyat grafiği, yatırımcılar ve altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, salgının erken dönemlerinden itibaren hareketli bir grafiğe sahip. Geçtiğimiz haftanın son günlerine doğru yükseliş eğilimine geçen altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününü düşüş ile kapattı. Altın almak ya da satmak isteyenler, ise altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda; 12 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, dönemlik grafikler ve canlı altın fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 453,31

SATIŞ: 484,84

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.298,00

SATIŞ: 3.370,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.333,00

SATIŞ: 3.383,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.216,81

SATIŞ: 3.280,15

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.628,00

SATIŞ: 1.657,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 814,00

SATIŞ: 828,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 502,35

SATIŞ: 502,46

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SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Temmuz Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda güncel-canlı altın fiyatları
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