Türk müteahhitlerden yurtdışında 6 ayda 6.5 milyar dolarlık iş

TÜrkiye Müteahhitler Birliği
, İnşaat Sektörü Analizi başlıklı raporunun Temmuz 2021 sayısını yayımladı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 6 aylık döneminde Türk müteahhitlerin yurtdışında 6.5 milyar dolar
lık proje üstlendiğine dikkat çekilirken, "Böylece yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde 1972'den bugüne dek üstlenilen proje tutarı 428 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır" denildi. 2021 yılı ilk altı ayında en fazla proje üstlenilen ilk beş ülke Zambiya, Slovenya
, Kazakistan
, Azerbaycan
ve Rusya Federasyonu oldu.
YILLIK HEDEF 20 MİLYAR DOLAR
Çalışmada şu ifadelere yer verildi: "Sektörün, geleneksel pazarlardaki payını sürdürmesi ve yeni pazarlarda da ciddi bir büyüklüğe ulaşması, geleceğe yönelik beklentileri güçlendirmektedir. Türk müteahhitler, yurtdışında yıllık 20 milyar dolar ve orta vadede de 50 milyar dolar üzerinde proje üstlenme hedefini korumaktadır. Bu kapsamda finansman temini ve nakit akışının düzenlenmesi ise büyük önem taşımaktadır."