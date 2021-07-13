Bayram göçü başladı! 10 milyon tatilci seyahat edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramın tatili süresini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı dolayısıyla köprülerden ücretsiz geçiş cuma gecesi itibariyle başlıyor. Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından önemli turizm merkezlerinden Muğla'ya 'bayram göçü' başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilini açıklamasının ardından, turizm cenneti Muğla'ya tatilci akını başladı. Rezervasyonlarda patlama yaşandı, tatil cennetine giden yollar tıkandı.
REZERVASYON PATLAMASI YAŞANDI
Ülkenin dört bir yanından tatil cennetine akın eden vatandaşlar, giriş çıkışlarda trafiğin tıkanmasına neden oldu. Koronavirüsle aşısında Türkiye genelinde birinci olan turizm merkezinde tatilciler, bayram tatilini geçirecekleri tesislere gelmeye başladı. Turizmciler, bayram öncesi rezervasyonlarda patlama yaşandığını bildirdi. Doğa harikası coğrafyasında her yıl milyonlarca turistin tatillerini geçirdiği, 'mavi yolculuğun kalbi' Muğla'da, turizm de hareketlendi. Koronavirüs tedbirlerinde normalleşme kararları, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, turistik tesislerde ve 'mavi turlarda' rezervasyon yoğunluğu yaşandı.
10 MİLYON TATİLCİ 10 MİLYAR TL'LİK EKONOMİ
Bayram tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardından TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu süreçte 10 milyon kişinin seyahat edeceğini ve 10 milyar TL'lik bir ekonomi oluşacağını söyledi. Bayram tatili, 16 Temmuz cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek. Trafik uzmanları şimdiden bayramda meydana gelebilecek kazalara karşı uyarılara başladı.