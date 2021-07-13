Bayram göçü başladı! 10 milyon tatilci seyahat edecek

REZERVASYON PATLAMASI YAŞANDI

Ülkenin dört bir yanından tatil cennetine akın eden vatandaşlar, giriş çıkışlarda trafiğin tıkanmasına neden oldu. Koronavirüsle aşısında Türkiye genelinde birinci olan turizm merkezinde tatilciler, bayram tatilini geçirecekleri tesislere gelmeye başladı. Turizmciler, bayram öncesi rezervasyonlarda patlama yaşandığını bildirdi. Doğa harikası coğrafyasında her yıl milyonlarca turistin tatillerini geçirdiği, 'mavi yolculuğun kalbi' Muğla'da, turizm de hareketlendi. Koronavirüs tedbirlerinde normalleşme kararları, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, turistik tesislerde ve 'mavi turlarda' rezervasyon yoğunluğu yaşandı.