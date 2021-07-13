Daikin 10 yılda 11 kat büyüdü

AIRFEL markasını satın alarak 2011'de Türkiye iklimlendirme pazarına giriş yapan Japon devi Daikin, 10 yılı geride bıraktı. 2011 yılında 202 milyon TL cirosu olan şirket, 10 yıllık süreçte agresif bir büyüme stratejisi izleyerek 2.8 milyar TL'lik ciroya ulaştı. Bu yılı 4 milyar TL'lik ciroyla ile kapatmayı hedefleyen Daikin Türkiye
, Avrupa
'da İtalya
ve İspanya
'dan sonra üçüncülüğe yükseldi. 10 yıllık süreçte Japonlardan çok şey öğrendiklerini anlatan Daikin CEO'su Hasan Önder
, "Onlar da Türklerle hızlı aksiyona geçmeyi öğrendi. Daikin Türkiye olarak 10 yılda 11 kat büyüdük" dedi. Pandemide sektörün daralmasının beklendiğini anlatan Önder, "Biz 2020'de yüzde 42 büyüyerek ciromuzu 2 milyar 836 milyon TL'ye taşıdık" diye konuştu.
AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'nın ardından Daikin'in Avrupa'daki üçüncü büyük ülkesi haline geldiğini aktaran Önder, "2020'de ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 28 artırarak 200 milyon dolar
a çıkardık. Bu yıl hedefimiz bunu 300 milyon dolara taşımak" şeklinde konuştu.
SAKARYA Hendek
'teki fabrikaya bugüne kadar 350 milyon dolarlık yatırım yapıldığını anlatan Önder, "15 milyon euroluk yeni bir yatırımla split klima üretim hattını genişleterek kapasite artıracağız. Bu yatırım 100 milyon dolarlık ek ihracat katkısı sağlayacak" dedi.