Evde bakım yardımı 1.797 TL’ye yükseldi

AİLE ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenleme doğrultusunda sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım ücretinin bin 657 liradan bin 797 TL'ye, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bin 259 TL'ye ve yaşlı aylığının da 828 TL'ye yükseldiğini açıkladı. 2021 Temmuz ayı
ödeme döneminde 775 bin yaşlı, 640 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyonu aşkın vatandaşa aylık ödendiğini ifade eden Bakan Yanık, 2021'de yapılan ödemelerin toplamda 13 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 TL'den 828,21 TL'ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL'den 661,13 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL'den 991,69 TL'ye yükseldiğini bildirdi. Bilgin, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa "evde bakım yardımı" yapıldığını söyledi.