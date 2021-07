Hızlı tren 4 Eylül’de Sivas’a geliyor

Dilek GÜNGÖR



Sivas modeli...

Anadolu'nun model olabilecek şehirlerinden birisi Sivas... Vali Salih Ayhan da Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de şehrin kalkınması için eline taşın altına koymuşlar... Cumhuriyet'in 100. yılında kente 100 önemli projeyi hayata geçirmek için hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Altınkale ile Haralar Bölgesi'nde yapılacak kültür parkı şehri önümüzdeki dönemde önemli turizm merkezlerinden biri yapacak. Spor atılımlarıyla öne çıkmayı hedefleyen Sivas bir taraftan tarım ve hayvancılıkta diğer taraftan da ihracatta ilk sıralarda yer almayı hedefliyor. Şehirde kurulacak Demirağ OSB ile işsizlik problemi de ortadan kalkacak. Bu kadar iş nasıl yapılıyor diye soracak olursanız... Hedef birlikteliği yapan, ortak akıl üreten ve vizyon sahibi olan yöneticilere sormak gerekir. Türkiye'nin bütün şehirleri Sivas modelini örnek alarak kalkınabilir, istihdamı artırabilir, ek gelirler yaratabilir.



Osman ALTINIŞIK



Sivas kabuğuna sığmıyor...

Gözden ırak ama gönülden ırak olmayan bir Anadolu kentine konuk olduk. Ozanlar diyarı Sivas birlik ve beraberliğini tesis etmiş, yatırımları ile adından söz ettiriyor. İpek yolu üzerinde kurulmuş kadim bir kent. Ticaretin kodlarını bilen ve uygulayan bir şehir... Sivas önümüzdeki süreçte yıldızı parlayan kentler kategorisinde adından söz ettirecek. Tarım, turizm, sanayi, tarih ve kültürel zenginliğinin yanı sıra gastronomi ile 'bende varım' diyor. İlin Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere yerel yönetim, sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberliğinin ortaya koyduğu 'ortak akıl' kentin hemen her noktasında yatırımlara yansımış. Selçuklu ve Osmanlı'dan aldığı tarihi mirasını Cumhuriyete kadar taşımış... Üç medeniyete ait eserleri korumayı başarmış... Sivas, hızlı tren projesinin tamamlanması ile turizmde patlama bekliyor.



Göksan GÖKTAŞ



Huzurlu, sakin bir şehir: Sivas

Sakin, düzenli, hayatın ritminin insanı yormadığı, zamanın yavaş aktığı huzurlu bir şehir Sivas... Sabah Yazarları İl Buluşmaları'nda rotamız bu kez Sivas'tı. Yerel yönetiminin el ele verip, tarihiyle, gastronomisiyle, sanayisiyle dünyaya açılabilecek bir Sivas'ı nasıl inşa ettiklerine yerinde tanık olduk. Çeşitli müjdeler aldık... Bunlardan biri şu: Sivas'ta Osmanlı saraylarına at yetiştiren tarihi hara, Sivas Valiliği'nin geliştirdiği dev proje ile Türkiye'de de ilkleri içerisinde barındıracağı eşsiz bir kültür parkına dönüşüyor. Hamidiye Kültür Parkı içerisinde dünyada bir benzeri bulunmayan 'Savaş Atları Müzesi' de yer alacak. İçerisinde 11 adet tescilli yapı barındıran projede; Savaş Atları Müzesi, II. Abdülhamit Han Anı Evi, Hara Kafe, Hara Restoran yer alacak. Projenin eylülde tamamlanıp, hizmete sunulması bekleniyor.



Selahattin DÖNMEZ



Yöresel yemek turizminin yeni adresi Sivas

18 yıl sonra Sabah İl Buluşmaları gezisi ile Sivas'a tekrar geldiğimde, şehrin değişen dokusunu hemen fark ettim. Mükemmel bir trafik düzeni, tertemiz sokakları, lojistik açıdan gelişen çehresi, yürüyüş parkuru, uzun bisiklet sürüş yolu, yemyeşil parkları ve yenilenen enfes restoranlarıyla Sivas yeniden küllerinden doğmuş diyebilirim. Gezi sırasında Sivas ile ilgili her yeni bir bilgiyi öğrendiğimde; Sivas'ın artık yerli yabancı turizmde şahlanmasının zamanının çoktan geldiğini düşündüm. Hatta yemeklerini tattığımda ise gizli bir hazineyi açığa çıkartmak kadar tadına doyum olmayacak inanılmaz sağlıklı bir yöresel zenginliğinin bulunduğunu da fark ettim. Çok yakın zamanda Sivas yöresel yemek turizminin gözde lokasyonu olacak.