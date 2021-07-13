Hızlı tren 4 Eylül’de Sivas’a geliyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivaslılar'ın dört gözle beklediği hızlı trenin 4 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete gireceğini söyledi. 20 yıl önceki Sivas ile bugün ki Sivas arasında siyahla beyaz kadar fark olduğunu belirten Başkan Bilgin, Cumhuriyetin 100. yılına kadar 100 işletme hedeflerinde ise şimdiden yüzde 65'lere ulaştıklarını kaydetti. Sivas'ta Sabah yazarları ile akşam yemeğinde bir araya gelen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye olarak hayata geçirdikleri projelerle ilgili sunum yaptı. Ak Parti hükümetleri döneminde doğru proje ve doğru taleplerle alınan destekler sayesinde Sivas'ın 20 yıl öncesi ile bugünü arasında siyahla beyaz kadar fark olduğunu belirten Başkan Bilgin, oluşturdukları Sivas modeli ile de fark yarattıklarını söyledi.



İÇ TURİZMİ HAREKETLENDİRECEK

Cumhuriyet tarihinden buyana Sivas'a yapılan yatırımlar ile hızlı tren yatırımının neredeyse başa baş olduğunu belirten Başkan Hilmi Bilgin, "Hızlı tren test sürüşleri başladı. İki gün önce 280 kilometre hızla testler tekrar yapıldı. 4 Eylül gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle hızlı tren Sivas'a gelecek. Hızlı tren ile birlikte Sivas'taki iç turizmi harekete geçirmek adına tüm sektörlerle bir araya gelerek bir sacayağı oluşturduk. 20 yıl önceki Sivas ile bugün ki Sivas arasında siyah ile beyaz kadar fark var. Bir 10 yıl sonra bir araya geldiğimizde ise bugün ki Sivas ile 10 yıl sonraki Sivas arasında ise daha fazla fark olacak" dedi.



100. YILA 100 İSTİHDAM KAPISI

Tarımsal sanayiye dayanan ürünler üretme noktasında il özel idaresi ve belediye olarak yüzde 50-50 ortaklı SİVTAŞ adında bir şirket kurduklarını belirten Sivas Belediye Başkanı hilmi Bilgin, "Sivas kongresinin 100. yılında bir hedef koyarak Cumhuriyetin 100. yılında yüz işletme ve istihdam kapısı adı altında kendimize bir hedef belirledik. Bu hedefe SİVTAŞ'ın yaptığı yem fabrikası ile başladık. Bugün 65 işletmeye ulaşarak 65 yeni istihdam kapısı oluşturduk. İnşallah 100 yıla kadar 100 işletme olacağız" diye konuştu. Bir zamanlar havaalanı olmayan, hava kirliliğinin hat safhada olduğu, doğalgazın ve içme suyunun olmadığı Sivas'ın bugün iki üniversitesiyle, hızlı treniyle, 2 organize sanayi bölgesiyle muhteşem bir tırmanışta olduğunu kaydeden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bu tırmanışın temelinde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Ak Parti hükümetlerinde doğru noktada, yerinde talepler belirleyip bunu doğru şekilde taleplerde bulunduk. İşte bu alınan yatırımlar ve desteklerle bugün bu noktadayız. Organize Sanayi bölgemizde tüm parsellerimiz doldu. Şuanda tahsis edecek parselimiz yok. Sanayileşmede de daha iyi bir noktaya doğru gidiyoruz" diye konuştu.



SİVAS'I ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ

Yerel seçimlerde adaylığı döneminde Sivas'ı ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz dediğini belirten Başkan Hilmi Bilgin, "Seçim vaatlerim arasında yer alan bu cümle lafta kalmadı. Sivas'a dair sözü olan herkesi bir masa etrafından toplayarak neleri yaparsak Sivas'ı daha iyi bir noktaya getiririz bunu tespit ettik. İki gün süren bir çalıştay sonunda ortaya çıkan 3 ana başlık altında Sivas'ı yapılandıralım dedik. İlk olarak eğitimi merkeze aldık. Sivas'ın çocuklarını çok daha iyi yetiştirilmesi noktasında eğitimi sadece milli eğitim müdürlüğüne bırakmadık. STK'lar Valilik ve belediye başta olmak üzere ne yapılması gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni yaptık ve yapıyoruz. Diğer konular ise tarım hayvancılık ve sanayileşme. Bu hedeflerimize ortak akıl ile ulaşacağız" dedi.



BAL ÜRETİMİNDE MARKALAŞIP DÜNYAYA AÇILACAĞIZ

SİVAS'IN bal üretiminde en iddialı iller arasında yer aldığını belirten Başkan Bilgin, "Sivas olarak bal üretiminde ilk 10'ndayız. Sivas balını markalaştırarak hem Türkiye hem de dünya piyasasına açılmak istiyoruz. Bu noktada özel sektörle rekabet ederek değil, kamunun güvenilirliğini sağlayıp özel sektöründe dinamizmini alarak inşallah çok farklı bir noktaya geleceğiz" diye konuştu.



SİVTAŞ İLE ÇİFTÇİYE CANSUYU OLDUK

SİVAS'IN geniş coğrafyasıyla, meralarıyla ve yaylalarıyla tarım ve hayvancılık şehri olduğunun altını çizen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Devletimizin tarım ve hayvancılık konusunda Sivas'a büyük desteği var. Kırsal kalkınmayı destekleme alanında çiftçilerimizin aldığı hibeler Türkiye'de ya 2 ya da 3.sırada. Tarım ve hayvancılık alanında SİVTAŞ'ı kurarak Sivas'a yem fabrikası kazandırdık. Burada kaliteli yem üreterek çiftçiye ucuz yem vermeyi hedefledik. Çiftçinin ürettiği ürünü sözleşmeli olarak geri alarak adeta takas modeliyle ürünün pazarlama noktasındaki sorununu da çözdük. Çiftçimize destek olmak adına böyle bir yatırım yaptık. Biz ya çözüm bulacağız, yada ya da çözüm olacağız mantığıyla yola çıktığımız için bir çok alanda elimizi taşın altına koyuyoruz" dedi.



DEMİRAĞ OSB İSTİHDAM YÜKÜNÜ ÇÖZECEK

SiVAS'IN 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin yanı sıra Demirağ Organize Sanayi Bölgesi içinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Bilgin, "Demirağ OSB inşallah bittiği zaman özellikle demiryolu alanında yük vagonu noktasında ihtisaslaşacak. Böylece Sivas Türkiye'ye büyük bir katkı sağlayacak. Sivas'ta Demirağ OSB sayesinde istihdam yükünü çözecek. İnşallah Cumhuriyetin yüzüncü yılına doğru giderken hedeflediğimiz noktaya geleceğiz" şeklinde konuştu.



SİVAS MODELİ İLE FARK YARATIYORUZ

SİVAS modeli ile hızlı ilerleme sağladıklarını belirten Başkan Bilgin, valisi belediye başkanı, STK'ları ve üniversiteleri ile şehre çok büyük destekler sağladıklarını ifade eden Başkan Hilmi Bilgin, "Üretim, işini iyi yapma ve çok çalışma üzerine anlatabileceğimiz bir kontrollü şuurda olduğumuz zaman tüm şehirlerin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Biz buna Sivas modeli diyoruz. Valisi, belediye başkanı, milletvekilleri, tüm oda borsa ve STK'lar ile iki üniversitemiz çok büyük destek sağlıyorlar. Hedefimiz ve idolümüz 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonraki o anlayışa uygun olarak belediyecilik yapmak. Devasa projelerimiz var. Proje yaparken de laf olsun diye değil, bu şehrin görüşünü ve kabulünü sağlayarak bu projeleri yapıyoruz. Sadece 2020 yılında ihalesini yapıp sözleşmeye bağladığımız 321 milyon liralık temel atma törenimiz var. Biz Sivas modelini ortaya koyarak Sivas'ı daha ileriye götürmek noktasında hem fikiriz" şeklinde konuştu.