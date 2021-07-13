Giriş Tarihi: 13.7.2021

Konutta satış ikiye katlandı

Hafta sonu yasaklarının kalkması, yabancı ilgisi ve vatandaşın dolar bozup konut alması piyasayı canlandırdı. Haziranda 134 binle 9 ayın en yüksek satışı yapıldı. Yabancıya ise 6 ayda 20 bin ile rekor satış erçekleşti