Konutta satış ikiye katlandı

Tam kapanmanın sona erip normalleşmenin başladığı haziran ayında, konut piyasasında hareketlilik ikiye katlanırken, yabancıya satışta ise tarihi rekor kırıldı. Özellikle dövizdeki yükselişi fırsat bilerek dolar
ını bozduranların konut alımını hızlandırdığı haziranda 9 ayın en yüksek satış rakamına ulaşıldı.
6 AYDA 552 BİN SATIŞ
Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından dün açıklanan verilere göre haziran ayında konut satışı, mayısa göre yüzde 127 artarak 134 bin 731'e çıktı. Aylık bazda Eylül 2020'den bu yana en yüksek satış rakamına ulaşıldı. İpotekli satışlar yüzde 173 artarak 28 bin 878'e ulaşırken, ilk satış ise 18 bin 204'ten 40 bin 92'ye yükseldi. Ocakhaziran döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 azalışla 552 bin 810 olarak kayıtlara geçti. Konut satışında haziran ayında yaşanan artışta, dövizini bozdurup TL'ye geçen vatandaşın emlak yatırımına ağırlık vermesi etkili oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
'nun verilerine göre bireysel döviz hesapları haziran ayında 2.4 milyar dolar azalarak 161 milyar 964 milyon dolardan, 159 milyar 564 milyon dolara geriledi. Dövizden çıkan vatandaşın, peşin ödeme ile konut aldığı dikkati çekti.
YABANCI REKORU
Yabancıya konut satışı ise haziranda yüzde 185 artarak 4 bin 748 ile 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yılın ilk yarısında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 20 bin 488'e çıkarken, bu rakam tüm zamanların en iyi ocakhaziran verisi olarak kayıtlara geçti. Haziranda yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 257 konut satışıyla İstanbul
aldı. ilk 6 ayda yabancılara İstanbul'da 10 bin 108 konut satıldı. Bu dönemde en çok konutu 3 bin 70 adetle İran
vatandaşları aldı. İranlıları, 3 bin 19 konutla Irak vatandaşları izledi.
HER BÖLGEYE İLGİ VAR
Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal
, "Haziranda yabancıların en çok konut satın aldığı 10 şehir sıralamasında Samsun
ve Trabzon
da yer aldı. Yabancılar sadece İstanbul, Antalya
ve Muğla'ya değil, Samsun ve Trabzon gibi farklı bölgelere de yatırım yapıyoror" dedi.
7 MİLYAR $ GELİR HEDEFİ
HELMANN Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün haziranda henüz turizm sezonu tam başlamadan elde edilen başarının sektörü mutlu ettiğini belirterek, Özgün, "İlk 6 aylık rekor, yıl sonundaki rekorların da habercisi. Yaz mevsimi, turizm sezonunun ve uçuşların açılması, kısıtlamaların kalkması gibi etkenler sayesinde yıl sonu için artık beklentimiz en az 50 bin adet" dedi. Özgün, Türkiye'nin bu yıl yabancıya satıştan elde edeceği gelirin 7 milyar dolar olmasını beklediklerini kaydetti.
YASAKSIZ HAFTA SONU ETKİSİ
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Mayıs 2021'deki 59 bin adetlik satışın iki katından daha fazla olan bu seviyenin gerçekleşmesinde hafta sonu pandemi yasaklarının gevşetilmesinin payı oldukça büyük. Yabancı satışlarındaki olumlu trendin yılsonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu satış rakamları pandemi öncesi ile aynı seviyede gerçekleşmesinin ana nedeni olarak döviz fiyatlarındaki artışı ve Türkiye'nin pandemi ile başarılı mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.