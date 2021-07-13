Konutta satış ikiye katlandı





HER BÖLGEYE İLGİ VAR

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, "Haziranda yabancıların en çok konut satın aldığı 10 şehir sıralamasında Samsun ve Trabzon da yer aldı. Yabancılar sadece İstanbul, Antalya ve Muğla'ya değil, Samsun ve Trabzon gibi farklı bölgelere de yatırım yapıyoror" dedi.