Yurt içi piyasalarının yeniden şekil alacağı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantı tarihine çevrildi. Toplantıdan çıkacak faiz kararı, piyasalar adına yeni haftanın en önemli verisi konumunda bulunuyor. Geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilmişti. Şimdi ise gözler Temmuz ayı PPK toplantısından çıkacak karara çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Temmuz ayı 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 13 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Yeni haftada yurt içi piyasaların şekilleneceği Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00 civarında kamuoyuna duyurulacak…

MERKEZ BANKASI PPK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) 14 Temmuz 2021 tarihinde toplanacak. Alınan kararların kamuyona duyurulması 14.00'da olacak.