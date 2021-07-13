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Haberler Ekonomi Haberleri ÖTV indirimi gelecek mi, araç fiyatları düşecek mi? 2021 ÖTV indirimi ne zaman olacak?
Giriş Tarihi: 13.7.2021 08:52

ÖTV indirimi gelecek mi, araç fiyatları düşecek mi? 2021 ÖTV indirimi ne zaman olacak?

ÖTV indirimi gelecek mi, araç fiyatları düşecek mi? 2021 ÖTV indirimi ne zaman olacak?

Özellikle araba alacak vatandaşlar ÖTV indirimi hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde bilindiği üzere sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında çok ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu kapsamda otomobil piyasasında çok ciddi bir durgunluk hâkimdi. Hal böyleyken “ÖTV indirimi olacak mı, araba fiyatları düşecek mi?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İndirimin gerçekleşeceği iddiaları bu kapsamda binlerce vatandaşın konuyla ilgili araştırmalarına neden oldu. Buna göre; Araç fiyatlarında ÖTV indirimi olacak mı, gelecek mi? İşte konuya dair detaylar…

ÖTV indirimi hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar sonrasında gözler Araç fiyatlarında ÖTV indirimi olacak mı, gelecek mi? Sorusunun yanıtına çevrildi. Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş otomobil fiyatlarında düşüş olup olmayacağını merak ederken konuya ilişkin gelişmeleri ise yakından takip ediyor. Öte yandan ÖTV indirimine ilişkin henüz resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı, araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar…

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ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.

Markanın İzmitli B-SUV modeli Bayon'un lansmana özel başlangıç fiyatının 201 bin 900 TL olduğunu vurgulayan Murat Berkel, "Markamızın toplam satışlarında Türkiye'de üretilen modellerimizin oranı yüzde 55'i geçti. Bayon da burada ürettiğimiz bir model olarak satışlarımıza önemli katkı verecek. Ancak bazı donanım paketlerinde yüzde 80'lik ÖTV diliminde kalıyor.

Elite donanım paketinde otomatik şanzıman ile birlikte 280 bin seviyesinin üzerine çıkıyor. Bayilerimiz bu donanım paketinde de aracı yüzde 50'lik dilimde tutabilmek için kâr marjlarından kısarak satış yapıyor" dedi.

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ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

ÖTV indirimi olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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ÖTV indirimi gelecek mi, araç fiyatları düşecek mi? 2021 ÖTV indirimi ne zaman olacak?
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