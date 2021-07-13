Son dakika haberi | Fransa'dan Google'a şok ceza! Telif hakları nedeniyle...

Son dakika haberi... Fransız hükümeti, teknoloji devi Google'ın çatı kuruluşu Alphabet Inc.'e, telif hakları ihlali nedeniyle 500 milyon euro ceza verdi. Geçtiğimiz Haziran ayında da Fransa Rekabet Kurumu tarafından reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon euro para cezasına çarptırılan Google, haftalar sonra yeniden rekor cezaya çarptırılmış oldu.
FRANSA REKABET AJANSI BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Fransa Rekabet Kurulu'ndan yapılan resmi açıklamada, cezanın nedeninin 2020 yılında varılan Google News sekmesindeki reklam rekabet kuralına uyulmaması olduğu belirtildi. Fransız Rekabet Ajansı Başkanı Isabelle de Silva, yaptığı açıklamada, "Kurumun verdiği 500 milyon euroluk ceza kararı, gözlemlenen ihlallerin ciddiyetini hesaba katıyor" ifadelerini kullandı.
220 MİLYON EURO PARA CEZA VERİLMİŞTİ
Fransa Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ayda Google'a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon avro para cezası vermişti. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, ABD merkezli News Corp. ile Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel medya şirketlerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google'ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığının belirlendiği belirtilmişti.
Açıklamada, Google'ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon avro olarak tespit edildiği bilgisine yer verilmişti.
Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google'ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021'in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar avro gelir elde etti.
Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.