Türk Nippon Sigorta Karagümrük Futbol Kulübü’ne sponsor oldu

FUTBOL, voleybol, yelken gibi farklı branşlarda hem bireysel hem de takım sporlarına destek vererek Türk Sporu'nun gelişmesini kendine hedef olarak belirleyen Türk Nippon Sigorta
, sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. 2021-2022 Futbol Sezonu için Karagümrük Futbol Kulübü'nün resmi sigorta sponsoru olan Türk Nippon Sigorta, aynı zamanda takımın forma kolunda da firma logosu ile bir sezon boyunca yer alacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Sponsorluğunu gerçekleştirdiğimiz, Olimpiyat seçmesini kazanan ilk yelken sporcusu Ecem Güzel
ve Sultanlar Ligi
'ne yükselen Sigorta Shop Kadın Voleybol
takımından sonra şimdi de takım sporlarının en önemli branşı olan futbolda sponsorluklarımıza devam ediyoruz. Sponsoru olduğumuz takım ve sporcuların başarılı olduğunu görmek bizi çok mutlu ve aynı zamanda motive ediyor" dedi. Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Hem bireysel olarak hem de takım sporları bazında sponsorluklarımıza devam ederek spor ve sporcuya katkı vermeye, Türk Sporu'nun gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.