“Yenilenebilir enerjide en önemli güvence sigorta”

TÜM dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi farkındalıkla birlikte her geçen gün artıyor. Doğal kaynaklara saygılı, yenilenebilir ve temiz enerji üretim tekniklerinin son yıllarda gittikçe daha ekonomik olmasıyla birlikte, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine tüm dünyada ciddi bir yönelim gözleniyor. Türkiye
de coğrafi konumu ve iklimiyle yenilenebilir enerji kaynakları açısından şanslı bir ülke olarak öne çıkıyor. Rüzgar, güneş, jeotermal, hidrolik ve biyokütle Türkiye'nin başlıca yenilenebilir enerji kaynakları olarak göze çarpıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
'nca açıklanan ve son dönemde hızlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilanlarıyla bu yöne büyük yatırımlar gelmeye devam ediyor. VHV Reasürans
CEO'su Maximilian Stahl, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin önemli bir üretim merkezi konumuna doğru hızla yol aldığını belirterek, "Unutulmamalı ki yenilenebilir enerji kaynakları çevresel risklere doğaları gereği açık yatırımlar. Bu sebeple, güzide yatırımların yarınlara güvenle ulaşabilmesi için projelendirmeden başlayarak her adımında mutlaka doğru sigorta çözümleriyle yol alınması büyük önem taşıyor" diye konuştu.
'YENİ ENERJİ KEŞİFLERİ İŞTAH KABARTIYOR'
Türkiye'nin özellikle son dönemde yeni enerji keşifleriyle dünya enerji piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladığının da altını çizen Maximilian Stahl, söz konusu keşiflerin sigorta güvencesine alınmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi. Stahl, "Dünya reasürans havuzu çok güçlü ve ülkelerin olası risklerini dağıtması önem taşıyor. Türkiye'nin yeni enerji kaynakları bulması dünya devi sigorta ve reasürans şirketlerinin iştahını kabartıyor" dedi.