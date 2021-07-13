Zeytinoğlu: Sanayi üretimindeki artış değerli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, "Sanayi üretimi Mayıs'ta aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 40.7 arttı. Geçen yıl Mayıs ayı, Nisan ayı ile birlikte pandeminin etkilerinin en güçlü hissedildiği ay olmuştu ve üretim neredeyse yarı yarıya kısılmıştı. Yıllık gerçekleşen yüzde 40.7'lik artışın bundan kaynaklı baz etkisiyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla pandemi etkisi olmayan 2019 ve 2018 yıllarına göre gerçekleşen artışları değerli buluyoruz" dedi.

SEKTÖRLERİN KATKISI

Haziran ayında da sanayi üretimindeki artışın devam etmesini beklediklerini ifade eden Zeytinoğlu, "Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracat ve kapasite kullanımlarındaki artış buna işaret" diye konuştu. Zeytinoğlu açıklamasının devamında, "Aylık bazda gerçekleşen yüzde 1.3'lük artışta sektörlerin katkısına baktığımızda, imalat sanayide yüzde 1.1, ara mallarında yüzde 3.9, orta-düşük teknolojili ürünlerde yüzde 3.6'lık artışlar olduğunu görüyoruz. Bunları olumlu değerlendiriyoruz. Sermaye malları üretiminde aylık yüzde 2.1, yüksek teknolojili ürünler kalemindeki yüzde 7.1'lik gerilemeler var. Yatırım ve üretime yönelik bu kalemlerde artışlar temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.