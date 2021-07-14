39 bin kadın girişimciye 3.6 milyar TL

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kadın girişimcilerimize özel kurguladığımız 'Kadın Girişimci Destek Paketi'mizden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bu yana, yurt çapında 39 bini bulan girişimci faydalanmış ve 3.6 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir" dedi. Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı, Bursa, Gaziantep, Antalya, Trabzon ve Samsun'dan sonra dün Konya
'da gerçekleştirildi. Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, Konya'nın, tarımı ve sanayiyi bütünleştiren kalkınma yapısıyla örnek bir şehir olduğunu söyledi.
Toplumun tüm kesimlerinin üretim gücüne katılımını sağlamayı hedeflediklerini belirten Arslan, "Kadınların iş gücüne katılımının yüzde 34 düzeyinde seyrettiği ülkemizde, bu oranın artması hem sosyal hem de ekonomik yapımızın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu amaç uğrunda, kadınlarımızın yanında durmayı, girişimciliklerini ve üretkenliklerini desteklemeyi, bankacılık misyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz" dedi.
İHRACATA BAŞLADILAR
Konya'da sulama sistemleri iş kolunda faaliyet gösteren bir girişimcinin, Halkbank'ın desteğiyle ticaretini yaptığı sistemin imalatını da yapacak kapasiteye ulaştığını, çiftçilere eğitim ve danışmanlık verecek biçimde hizmetini genişlettiğini ve ihracata başladığını aktaran Arslan, Ankara
'dan oto yedek parça sektöründe yer alan bir başka kadın girişimcinin ise aldığı kredi ile nakit sıkışıklığını aştığını, 30 kişilik yeni istihdam oluşturduğunu anlattı.
İÇ ANADOLU'DA İLGİ BÜYÜK
Arslan, Kadın Girişimci Destek Paketi'ne, İç Anadolu Bölgesi
'nden de geniş katılım olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Konya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Sivas'tan 6 bin kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanmış, İç Anadolu Bölgesi özelinde toplamda 526 milyon lirayı aşan kredi hacmine ulaşıldı. Fikirlerini hayata geçirmek isteyen, çalışma yaşamına dahil olmayı arzulayan kadınlarımızın yanındayız."