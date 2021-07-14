Düğünler takısız kalmasın

Pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalanlar normalleşmeyle birlikte soluğu nikah masasında alırken, düğün takı alışverişlerinde de büyük hareketlilik başladı. Düğün sezonuna hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Atasay Mücevherat CEO'su Atasay Kamer, "Tüm mağazalarımızda düğün trafiği var. Düğünlerini bir an önce yapmak isteyen çiftlerimiz yasaklar kalkar kalkmaz intikam alışverişine başladı. Aileler düğünleri için kesenin ağzını açarken, biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi. Pandemi döneminde yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak 'Yeni Normal Fiyatlar' konseptiyle fiyatlarını devamlı geçerli olacak şekilde yüzde 15 ila 35 oranında düşürdüklerini hatırlatan Kamer, şunları söyledi:

ÜRÜN YELPAZEMİZİ PANDEMİ ODAĞINDA GELİŞTİRDİK

"Evlenecek çiftlerin önünde fiyat engeli olmasın, kendilerine yakışanı yapmaya devam edebilsinler diye enerjimizi düğün kategorisine yönelttik. Her sene yenilediğimiz katalog ürünlerimizin yelpazesini pandemi odağında geliştirdik, ürün adetlerini artırdık. Alyans, pırlanta, düğün seti gibi bir dizi katalog geliştirdik. Düğün kataloğu ürünlerimizde yüzde 30'a varan indirim fırsatları sunuyoruz. Pırlanta setlerde 13.640 TL, altın düğün setlerde 3.790 TL ve altın hediye kategorisindeki ürünlerde 1.290 TL'den başlayan fiyatlarla hem Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda hem online'da tüketicilerimizi düğün takılarımızla buluşturuyoruz."

BAGET TEKTAŞLARI YETİŞTİREMİYORUZ

Baget tektaşların son dönemdeki yükselişine dikkat çeken Atasay Kamer: ''Evliliğe ilk adım artık baget pırlantadan geçiyor, tektaş grubundaki yeni trend baget tektaşları yetiştiremiyoruz'' dedi.

Pandemiyle birlikte tüketici tercihlerindeki değişikliklerin düğün alışverişlerinde de yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığını söyleyen Kamer, şöyle devam etti:

"Mücevherde de tıpkı moda ve diğer sektörlerde olduğu gibi yeni trendler özellikle pandemi dönemiyle birlikte yeniden şekilleniyor. 22 ayar altın setler hala gözde olsa da modern tasarımlı, zamansız ve hafif gramlı 22 ayarlar özellikle bu dönemde yine ön plana çıktı. Pırlanta ışıltısına sahip aynı zamanda da fiyat açısından çok avantajlı olan Swarowski altın gerdanlıklar ise bu sezon gelinlerin ilk tercihlerinden olacak. Oldukça beğenilen bu Swarowski altın düğün setlerinin fiyatı ise 6.900 TL'den başlıyor. ''

YATIRIM DEĞERİ OLAN ÜRÜNLERE HER ZAMANKİ GİBİ İLGİ VAR

Düğün alışverişlerinde pandeminin etkisiyle yatırım değeri olan ürünlere de ilginin arttığını vurgulayan Kamer, "Altın her zaman güvenli bir liman olmuştur. Biz zevkle buluşan bir yatırım aracı sunduğumuz için tüketici hem moda olduğu için takıyor ama takarken biliyor ki üzerinde değerli, kriz zamanındaki dostunu taşıyor" dedi.

KAYINVALİDELER MAĞAZAYA, HEDİYECİLER ONLİNE'A GELİYOR

Pandeminin etkisiyle yükselişe geçen online alışverişlerin düğün takılarında da etkili olmaya başladığını belirten Kamer, "Tüketiciler genelde düğün alışverişini mağazalardan yapmayı tercih ediyor. Deneyip almak aileler için özellikle de düğün telaşını en çok yaşayan kayınvalideler için daha da önemli hale geliyor. Ama elbette pandemi nedeniyle insanların online alışveriş ile daha haşır neşir olması internet üzerinde yapılan düğün alışverişi trafiğini de artırdı. Geline ve damada alınacak hediyelerin online'dan seçilme oranı arttı" diye konuştu. Kamer, ayrıca gençlerin hediye olarak ziynet yerine; güncel, günlük kullanıma uygun, değerini kaybetmeyen tasarımları tercih ettiğini paylaştı.

ALTININIZI VE PIRLANTANIZI GÜVENLE TAKIN, PIRLANTANIZIN PASAPORTUNU İSTEYİN

Artan düğün takı alışverişiyle birlikte bu konuda bilinçli olmak gerektiğini de vurgulayan Atasay Kamer: " Güvenli alışveriş için markalı, sertifikalı ürünlerin tercih edilmesini öneriyoruz. İnsanlarımız satın aldığı altının, pırlantanın ne olduğunu bilerek satın alsın, altınını güvenle taksın, bu çok önemli. Bize özellikle tek taş yüzük satın alırken de çok sorulur, nasıl seçmeliyiz, hangi özelliklerine bakmalıyız diye. Burada da yine ürünün kimliği olan sertifikasını da mutlaka beraberinde almak gerekiyor. Tek taşla ilgili kesim, berraklık, renk ve karat sertifikada mutlaka yer almalı. Atasay olarak pırlantalara verdiğimiz uluslararası HRD sertifikası ile pırlantalarımıza uluslararası pasaport niteliği kazandırıyoruz ve tüketicilerin güvenle pırlanta almalarını, uluslararası standartlarda güvenlik sertifikasyonuna sahip olmalarını sağlıyoruz. Aşı pasaportu gibi pırlantanızın da bir pasaportu olmalı.''