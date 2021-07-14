Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için bekleyiş sona erdi. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre emekli ikramiye ödemeleri başladı. Zamlı emekli maaşları da tahsis numarasına göre emekli vatandaşların hesaplarına yatmaya başlayacak. Her yıl iki dini bayramlar öncesinde ikramiye alan emekliler gözünü, bu yıl Kurban Bayramı öncesi verilecek olan emekli ikramiyesine çevrildi. "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak" soruları da milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı.. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.