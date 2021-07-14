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Giriş Tarihi: 14.7.2021 12:19 Son Güncelleme: 14.7.2021 12:31

En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...

AA
En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...

İkinci el otomobil piyasası ile ilgili merakla beklenen liste yayınlandı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları sıralandı. Buna göre; İkinci el otoda Alman ve Fransız markaları tercihi öne çıktı. İşte marka marka o liste...

İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 135 bin 354 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti. Mayıs ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 20 artış görülürken, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 25 düşüş gerçekleşti.

Indicata'nın verilerinden derlenen bilgilere göre; Geçen yılın ilk altı aylık dönemiyle (ocak-haziran) kıyaslandığında, bu yılın ilk altı ay toplamında satışlarda yüzde 15 düşüş görüldü. Haziranda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

İŞTE HAZİRAN'DA EN ÇOK SATILAN 10 İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKASI

10- TOYOTA

Satış: 4 bin 884 adet

9- PEUGEOT

Satış: 6 bin 391 adet

8- BMW

Satış: 6 bin 730 adet

7- HYUNDAI

Satış: 7 bin 5

6- MERCEDES-BENZ

Satış: 7 bin 40 adet

5- OPEL

Satış: 8 bin 76 adet

4- FIAT

Satış: 12 bin 70 adet

3- FORD

Satış: 13 bin 661 adet

2- RENAULT

Satış: 17 bin 912 adet

1- VOLKSWAGEN

Satış: 19 bin 766 adet

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En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...
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