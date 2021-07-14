En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...

İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 135 bin 354 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti. Mayıs ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 20 artış görülürken, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 25 düşüş gerçekleşti.
Indicata'nın verilerinden derlenen bilgilere göre; Geçen yılın ilk altı aylık dönemiyle (ocak-haziran) kıyaslandığında, bu yılın ilk altı ay toplamında satışlarda yüzde 15 düşüş görüldü. Haziranda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.
İŞTE HAZİRAN'DA EN ÇOK SATILAN 10 İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKASI
10- TOYOTA
Satış: 4 bin 884 adet