Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri MİSGEP kapsamında ilk destek ödemesi yapıldı
Giriş Tarihi: 14.7.2021 11:12

MİSGEP kapsamında ilk destek ödemesi yapıldı

AA
MİSGEP kapsamında ilk destek ödemesi yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 ilde 80 yer altı maden işletmesinin faydalanıcısı olduğu Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ilk destek ödemesini yaptı. Proje çerçevesinde, nisan ayı için ödeme kriterlerini sağlayıp salgın döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında yoğun çalışma gösteren 60 maden iş yerine toplam 732 bin lira destek sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen programda, iş yeri başına 39 bin liraya varan destek ödemeleri 9 Temmuz'da yapıldı.

Bu kapsamda, nisan ayı için ödeme kriterlerini sağlayıp salgın döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında yoğun çalışma gösteren 60 maden iş yerine toplam 732 bin lira destek sağlandı.

DESTEKTEN FAYDALANABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Söz konusu destek, yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık veriliyor.

Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yer altı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yer altı kömür madenleri faydalanıyor.

Destek için iş yerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.

Verilebilecek maksimum destek, çalışan başına 15 avro olarak kaydedilirken ödeme, iş yerlerinin harcamalarına göre belirleniyor.

Finansal desteğin yanı sıra teknik rehberliği de içeren bu destek 24 ay boyunca veriliyor.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
MİSGEP kapsamında ilk destek ödemesi yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA