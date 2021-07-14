NN çalışanları ‘önce sen’ dedi

NN
Group ülkelerinde gerçekleşen NN Gönüllülük Haftası'nda gönüllü çalışanlar bir hafta boyunca topluma fayda sağlamak için çalıştı. "Toplum İçin Önce Sen" söylemiyle düzenlenen etkinlikte firma, yıllık kârının yüzde 1'ini gönüllülük faaliyetleri ve toplum yatırımı için ayıracağını açıkladı. NN Group'un faaliyet gösterdiği 10 ülkede 50'den fazla gönüllülük faaliyeti 21- 25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. NN Group bünyesinde Türkiye'deki faaliyetlerine devam eden NN Hayat ve Emeklilik
, gönüllülük haftası boyunca Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Genç Başarı Eğitim Vakfı ve İhtiyaç Haritası ile çalışanlarını farklı etkinliklerde bir araya getirdi. Toplam 30 NN Hayat ve Emeklilik çalışanının katıldığı hafta boyunca 50 saat gönüllülük faaliyetinde bulunuldu. NN Hayat ve Emeklilik İK Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, "NN olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratan ve topluma katkılarımızla tanınan bir şirket olmayı amaçlıyoruz" dedi.