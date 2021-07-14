Sanayide üretim tam gaz sürüyor

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde bir performans göstereceğine ilişkin sinyaller her gelen veri ile güçleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından dün açıklanan verilere göre sanayi üretimi mayısta yıllık yüzde 40.7 ile 38.2 olan beklentinin üzerinde arttı. Aylıkta da piyasanın düşüş beklentisinin aksine yüzde 1.3'lük büyüme yaşandı.
PANDEMİ ÖNCESİNİ GEÇTİ
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66 ile dayanıklı tüketim malları grubunda gerçekleşti. Yıllık bazda üretimin düştüğü tek bir sektörün bile olmadığı dikkat çekti. Geçten yılın mart ayında 114 olan endeks, pandeminin etkisiyle nisanda 78.2'ye inmişti. Endeks bu yılın mayıs ayı itibarıyla 117.3 ile pandemi öncesi seviyesine çıktı. Mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20.9 arttı.
CİRO ENDEKSLERİ ARTTI
Ekonomideki toparlanma ciro endeksleri ile perakende satış hacmine de yansıdı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78.4 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi sanayide yüzde 99, inşaatta yüzde 50.4, ticarette yüzde 69.8 ve hizmette yüzde 74.1 arttı.