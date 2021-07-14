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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Savunmada yerlileşme atağı

BETÜL USTA BETÜL USTA
Savunmada yerlileşme atağı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 250 civarında yerli ve milli firma ile toplam 600'ün üzerinde hava aracı komponentinin yerlileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında toplam 500 milyon dolarlık bir hacimde yurtdışı tedarikinin önüne geçilmiş olacak. İlk etapta bu yıl sonuna kadar 100'e yakın komponent yerlileştirilmiş olacak. 2021 sonu itibarı ile özgün hava platformlarına yönelik 100'e yakın komponentin yerlileştirme aşamaları tamamlanacak. TUSAŞ, hammaddeden, ihtiyaç duyulan parçanın üretimine kadar birçok aşamada yerli yardımcı sanayiyi destekliyor.
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Savunmada yerlileşme atağı
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