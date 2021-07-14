Sigorta sektörüne yeni yatırım

Türkiye'nin ilk üç brokeri arasında yer alan Howden Türkiye
, Matrix Türkiye
Sigorta ve Reasürans Brokerliği'ni bünyesine kattı. Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, "Stratejik büyüme hedeflerimize uyan ve önce insan felsefesini benimsemiş dinamik firmaları bünyemize katarak, organik ve inorganik bir şekilde büyümeye devam edeceğiz" dedi. Gerçekleştirdikleri yatırımla ilgili konuşan Yılmaz, "Türkiye'de yedi senedir faaliyet gösteren Matrix Türkiye'yi Howden ailesine katarak müşterilerimize çözüm odaklı yeni hizmet alanları açmış olduk. Türkiye'deki yapılanmamız doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. Howden Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden son derece memnun olduklarını vurgulayan Howden Matrix Genel Müdürü Kadri Solmaz ise Howden ailesine katılarak, uluslararası uzmanlık, finansal güç ve global piyasalara erişim anlamında müşterilerine ekstra bir fırsat yaratacaklarını söyledi.