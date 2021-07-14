Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..

% 8.45 ZAMLI YATIYOR

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti.