Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı milyonlarca vatandaşın beklediği ikramiye ve aylık takvimini açıkladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte belli olan yeni emekli maaşları SSK emeklileri için dün, Bağ-Kur emeklileri için ise 16 Temmuz'da ödenmeye başlayacak. Bakanlık, Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte temmuz ayı maaş ödemlerinin yatırılmaya başladığını duyurdu.
SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ise, maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuzda alanlar dün alırken, 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlara da bugün ödenecek.
% 8.45 ZAMLI YATIYOR
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti.
Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi de alabilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.
EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ DE BAŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı ödeme tarihini öne çektiklerini ve yardımları hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamlarını kendi başına sürdüremeyen, ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını, ailelerinin yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.
Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan, ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz" ifadelerini kullandı.
TARİH ÖNE ÇEKİLDİ
Yanık, haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek, "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektik. Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık" bilgisini verdi. Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında bu ay 893.1 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.