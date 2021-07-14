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Giriş Tarihi: 14.7.2021 15:24

Tatile erken çıkanlar havalimanını hareketlendirdi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Tatile erken çıkanlar havalimanını hareketlendirdi

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması ile birlikte tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, havalimanlarında hareketlilik oluşturmaya başladı.

Tatil bölgelerine ve memleketlerine tatile gitmek için hava yolunu tercih eden vatandaşlar İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği arttırdı.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik gün boyu devam ederken terminal girişlerindeki güvenlik kontrol noktalarında, bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı bankolarda sıra oluşmaması için personel takviyesi yapıldı.

Tatil için memleketi Erzurum'a giden sağlık çalışanı Akif Gören; "Tatil 9 gün ama benim 11 günlük tatilim var. Erzurum'a gidiyorum. Tatili biraz uzattık 11 gün dinlenip geleceğiz. Biletimi de önceden aldığım için hiçbir problem olmadı" diye konuştu. Çocuklarıyla Mardin'e uçan Tenzile Toprak ise "Annem rahatsızdı onu görmeye gidiyoruz. Bayramı da fırsat bildik. Bir de çocuklar da yeterince evde sıkıldılar. Son dakikaya da bırakmadık ama bayrama yakın olduğu için fiyatlar yüksek" dedi.

İstanbul Havalimanı'ndaki bayram hareketliliğinin önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

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Tatile erken çıkanlar havalimanını hareketlendirdi
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