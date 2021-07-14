Tatile erken çıkanlar havalimanını hareketlendirdi

Tatil bölgelerine ve memleketlerine tatile gitmek için hava yolunu tercih eden vatandaşlar İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği arttırdı.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik gün boyu devam ederken terminal girişlerindeki güvenlik kontrol noktalarında, bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı bankolarda sıra oluşmaması için personel takviyesi yapıldı.

Tatil için memleketi Erzurum'a giden sağlık çalışanı Akif Gören; "Tatil 9 gün ama benim 11 günlük tatilim var. Erzurum'a gidiyorum. Tatili biraz uzattık 11 gün dinlenip geleceğiz. Biletimi de önceden aldığım için hiçbir problem olmadı" diye konuştu. Çocuklarıyla Mardin'e uçan Tenzile Toprak ise "Annem rahatsızdı onu görmeye gidiyoruz. Bayramı da fırsat bildik. Bir de çocuklar da yeterince evde sıkıldılar. Son dakikaya da bırakmadık ama bayrama yakın olduğu için fiyatlar yüksek" dedi.

İstanbul Havalimanı'ndaki bayram hareketliliğinin önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.