THY Teknik, Malezyalı şirketle masaya oturdu

Türk Hava Yolları
(THY
) Teknik AŞ, Malezyalı uçak bakım-onarım şirketlerinden ve Sapura Resources Bhd'nin iştiraki olan Sapura Technics Sdn Bhd ile potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek için iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Yapılan açıklamada, THY Teknik AŞ'nin, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği yatırımların ardından yurt dışı açılım stratejisi kapsamında Asya-Pasifik bölgesindeki yatırım fırsatlarını da değerlendirmeye başladığı bildirildi. Açıklamada, THY Teknik AŞ'nin gelişmekte olan bu pazarda yer alarak sahip olduğu geniş kabiliyet ve hizmet kalitesini bu bölgeye de taşımak istediği belirtilerek, şirketin Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleştirdiği pazar araştırmalarının ardından yeni iş birliği ve ortaklık projeleri oluşturulması kapsamında faaliyetlerine başladığı ifade edildi.
PAZAR PAYINI ARTIRMA HEDEFİ
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
, havacılık ve MRO sektörünün koronavirüs salgınının en çok etkilediği iş alanlarının başında yer aldığına dikkati çekti. THY Teknik'in bu zor dönem de yatırım ve büyüme çalışmalarına devam ettiğini anlatan Aycı, şunları kaydetti: "THY Teknik olarak bu zor dönemleri, rakiplerimizden pozitif yönde ayrışarak kabiliyetlerimizi artırdığımız, müşteri portföyümüzü genişlettiğimiz, yatırım ve büyüme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz bir dönem olarak geride bırakacağız. Bu hedef doğrultusunda, dünyanın en hızlı gelişen ve yakın gelecekte en yoğun filo oranına sahip olacağı öngörülen Asya-Pasifik bölgesinde yatırımlarımızı genişletmeyi amaçlıyoruz. Bu yatırımların, ülkemiz sivil havacılığı ve şirketimiz açısından çok büyük bir öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Asya-Pasifik bölgesinde yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu proje, şirketimizin dünya pazarında sahip olduğu pazar payını artırma hususundaki hedeflerine ulaşması açısından büyük önem arz ediyor."