Giriş Tarihi: 14.7.2021

Turizme 11 milyarlık bayram dopingi Betül ALAKENT

Bayram tatilinin netleşmesi turizm ve ulaştırma sektörüne doping etkisi yaptı. 9 günde 10 milyar liralık turizm ekonomisi oluşacak. 10 milyon kişinin seyahat edeceği otobüs sektörü de 1 milyar TL ciro bekliyor