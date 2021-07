Turizme 11 milyarlık bayram dopingi

9 günlük bayram tatili turizmde doping etkisi yarattı. Türkiye 'de otellerden tekne ve yatlara, yazlık ve villalardan kamp alanlarına kadar hemen her yer yüzde 100 doldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) verdiği bilgilere göre bayram döneminde acente, oteller ve uçaklar dahil 9 günde 10 milyar TL'lik turizm ekonomisi oluşacak. Turizmdeki bu hareket ulaştırma sektörüne de doping etkisi yapacak. Otobüslerde 12 Temmuz'da başlayan bayram hareketi 25 Temmuz'a kadar devam edecek. İstanbul 'da günlük 1.600 otobüs çıkarken bu ek seferlerle 2.200'ü bulacak. 10 milyon kişinin otobüsle seyahat edeceği bayram dönemi, otobüsçülük sektörüne 1 milyar liralık katkı sağlayacak. Bu dönemde acenteler, uçaklar, oteller, yazlıklar, yatlar ve otobüsler dâhil edildiğinde turizmde ortalama 11 milyar TL'lik ekonomi oluşacak.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı Kurban Bayramı tatili, 5 gün sürdü; bu sebeple ciddi bir turizm hareketliliği yaşanmadı. Bu yıl bayram tatilinin 9 gün olması yanında tatile olan özlemin artması ve aşılanma sürecinin hızlanması, iç turizmde temmuz ayı taleplerinin katlanmasına yol açtı. Şu anda temmuz ayı rezervasyon taleplerinde geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış yaşanıyor" dedi. Bağlıkaya, Bayram dönemi için 4 gece 5 gün, 5 gece 6 günlük paketlerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, vatandaşların 9 günlük tatili beklediğini belirterek, "Rezervasyonlar bu yöndeydi. 9 günlük tatil kararı insanları rahatlattı. Almanya, Rusya, Ukrayna, Polonya gibi pazarlardan gelen yabancı misafirlerin yanı sıra yerli turistin de büyük ilgisiyle birlikte sahil bölgelerindeki otellerin tamamı neredeyse doldu" dedi. İç pazarın artık krizlerle değil öncelikli pazar haline gelmesi gerektiğinin de görüldüğünü anlatan Çorabatır, "Rakip ülkelerde iç pazarın payı yüzde 30'lardayken bizde yüzde 10'larda. Bu yıldan itibaren daha da artacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüsçülük sektöründe bayram hareketinin 12 Temmuz'da başladığını belirterek, bunun bayram sonuna kadar devam edeceğini kaydetti. Yıldırım, "İstanbul'dan günlük 1.600 otobüs çıkıyor. Otobüslerimizin doluluk oranları yüzde 95'lerde. 15 Temmuz'dan itibaren ek sefer iznini bekliyoruz. Ek seferlerle İstanbul'dan günlük 2.200 otobüs hareket edecek" dedi. Türkiye genelinde otobüslerle günde otalama 800 bin kişinin seyahat edeceğinin bilgisini veren Yıldırım, bayram dönemi boyunca 10 milyon kişinin yolculuk yapacağını kaydetti. Yıldırım, "Bu hareket sadece otobüsçülük sektöründe yaklaşık 1 milyar TL'lik ekonomi oluşturacak" ifadelerini kullandı.Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren yazlık ve villalara çok yoğun bir talebin oluştuğunu belirterek, "Bu talep özellikle bayramda katlandı. Şu anda yazlıklarda yer bulmak neredeyse imkânsız. Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir talep oluştu. Ege'den Akdeniz'e sahile kıyısı olan her yerde yazlık ve villalar doldu" dedi. Yazlıklarda fiyatların günlük 1.000 TL'den başladığını anlatan Akdoğan, "Bu fiyat günlükte 20 bin TL hatta daha da üstüne çıkabiliyor" diye konuştu.Viravira.Co Kurucu Ortağı ve CEO'su Baran Yıldırım, bayram haftasında yat ve teknelerin yüzde 100 dolduğunu belirterek, "Bayram haftasına yönelik rezervasyonlarla ilgili çok ciddi bir yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 2-3 hafta gibi bir süredir bayram haftasına rezervasyon alamıyoruz" dedi. Tekne fiyatlarıın kişi başı haftalık 2.500 TL, gulet fiyatlarının ise kişi başı 3.500 TL olduğunu anlatan Yıldırım, en yüksek talebin Göcek'e olduğunu, bunu Fethiye, Bozburun, Bodrum, Marmaris ve Kaş'ın takip ettiğini kaydetti.Marmaris Altınkum Kamping'in işletmecisi Ulvi Volkan Akgül, son yıllarda kamp tatiline ilginin katlandığını söyledi. Akgül, "1 Temmuz'dan beri yüzde 100 doluyuz. Bayram için yerimiz yok. Birçok kamp bölgesi bizim gibi, her yer dolu" dedi. Kamplarda ücretlendirmenin kişi başı üzerinden yapıldığını aktaran Akgül, "Bizde kişi başı 75 TL. Duş, tuvalet, mangal alanı, otopark gibi hizmetlerimiz var" şeklinde konuştu.Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, 9 günlük tatil açıklamasıyla bayram rezervasyonlarının katlandığını belirterek, "Şu anda yüzde 90'a varan doluluklar söz konusu. 2019 bayram dönemi trendini yakalamış durumdayız. Akdeniz'de Kemer, Side, Belek, Lara, Alanya, Ege'de Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere Kuşadası, Marmaris, Sarıgerme öne çıkıyor" dedi.Obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak, bayramda döneminde çok yoğun bir talebin oluştuğunu belirterek, "Otobüste geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116, uçakta da yüzde 88'lik bir artış var. Gürocak, "Şu an yazlık bölgelere yoğun bir talep var. Varış noktası olarak ilk 10'da Ankara, İstanbul Avrupa, İzmir, Antalya, İstanbul Anadolu, Bursa, Konya, Adana, Eskişehir, Kayseri, Mersin ve Samsun yer alıyor" dedi.