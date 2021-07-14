Türkiye sigortada açığı kapatıyor

Sigorta
sektörü büyüme hızıyla gelişmiş pazarlar ile arasındaki açığı kapatıyor. Türkiye'nin son 3-4 yılda sigorta açığını en yüksek oranda kapatan ilk 10 ülke arasında olduğunu belirten Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli
, 2020'de sektörün 261.5 milyar TL fon yaratabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
KISA VADEDE HEDEF İLK 20
Atilla Benli, "Sektörümüz; konsolidasyon, büyüme, yerli ve yabancı yeni oyuncuların pazara girmesi anlamında cazip bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Oluşturduğumuz potansiyel ile ülkemizin uzun vadeli finansman ihtiyacına katma değer sağlıyoruz. Sağlamaya da devam edeceğiz" dedi.
Sektörün son yıllardaki istikrarlı büyümesini bu yılda sürdürdüğünü belirten Benli, "Prim üretimi 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 artışla 38.5 milyar liraya ulaştı. Hayat dışı prim üretimi yüzde 18.1 artışla 32.4 milyar liraya çıkarken, hayat prim üretimi yüzde 7 artışla 6.1 milyar lira oldu. 2020 yılındaki çift haneli büyümemizin bu yıl da süreceğini öngörüyoruz. Öte yandan, dünyada yüzde 7.2 seviyesinde olan sigorta penetrasyonu, ülkemizde dünya ortalamasının oldukça altında seyrederek yüzde 2.2 seviyelerinde gerçekleşti. Sektör aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı Avrupa Birliği'nde yüzde 75.7 iken Türkiye'de bu oran yüzde 5.5. Bizim 39'uncu sırada değil, kısa vadede ilk 20'de olmamız gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla özellikle son 3-4 yılda devletimizin teşvik ve düzenlemeleriyle de büyük ivme yakalayan sektörümüzde gidecek çok yolumuz var."
NET KÂRDA ARTIŞ VAR
İlk çeyrekte sektörün teknik sonuçları hakkında da bilgi veren Benli şöyle konuştu: "Sigorta sektörü net teknik kârı, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 91 milyon TL artış ile 2.909 milyar TL oldu. Hayat dışı branşlar net teknik kârı, geçen yılın aynı dönemine göre trafik
branşında yaşanan teknik zarar sebebiyle sadece 61 milyon TL artarak 2 milyar TL seviyesinde sabit kaldı. Hayat branşı net teknik kârı ise prim üretiminde kredili ürünlere bağlı yaşanan daralma nedeniyle geçen yıla göre 69 milyon TL azalarak 646 milyon TL'ye geriledi. Emeklilik branşında da aynı dönemde 99 milyon TL artışla 254 milyon TL teknik kâr elde edildi."
BES'E 3 MİLYON ÇOCUĞUMUZ KATILACAK
Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) son gelişmelere de değinen Benli, özellikle BES'te 18 yaş sınırının kaldırılması kararını, küçük yaşlarda tasarruf alışkanlığının kazandırılarak emeklilikte refah kaybının önlenebilmesi anlamında son derece önemli olduğunu ifade etti. Benli şunları söyledi: "Orta vadede 18 yaş ve altı 3 milyon çocuğumuzun sisteme katılması ile 30 milyar TL civarında sisteme bir katkı ve tasarruf öngörüyoruz. Vatandaşın aklında bir dizi soru olduğuna şahit olduk ve hızla harekete geçtik. Öte yandan vakıf ve dernek gibi kuruluşlardan BES'e aktarılacak üye birikimleri ise kurumsallık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yönetilerek yine tasarruf oranlarının artmasına olumlu yönde katkı sağlayacak. 50'nin üzerinde vakıf, 40 milyar TL civarında bir fon var. Dolayısıyla sayısı 3 milyonu bulan 18 yaş altı çocuğumuzun sisteme girmesi ile de orta vadede ciddi bir fon büyüklüğü elde edebileceğiz."
FİNANSAL SİGORTADA İLGİ OLUŞMADI
Atilla Benli, finansal sigortaların önemli bir gelişim alanı olduğunun altını çizdi ancak henüz bu alana ilginin yeterince olmadığını da vurguladı. Çok iyi şartlarda alacak ve kefalet sigortası ürünleri olduğunu söyleyen Benli, şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40'ının alacaklarından oluştuğu gerçeğinden hareketle alacak sigortasının öneminin pandemide daha da arttığını vurguladı. Mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL'nin altında olan mikro işletmeleri kapsayan sistemin, 125 milyon TL'ye çıkarılmasının kapsamı da genişlettiğini vurgulayan Benli, bilinirliğin arttıkça ürüne olan talebin artış gösterdiğini, bu branşın da ekonomiye önemli boyutta destek sağladığını ifade etti.
TRAFİKTE FİYAT DÜŞÜŞÜ BAŞLADI
Atilla Benli, zorunlu trafik sigortası kapsamında 'değer kaybı', 'sürekli sakatlık' ve 'destekten yoksun kalma' tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallerine ilişkin kanuni çerçeve çizilerek, trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatların daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilmesinin yolunun açıldığını söyledi. Düzenleme ile tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanması sağlanacağını ifade eden Benli, böylece trafik sigortasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın, hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanabileceğini kaydetti.