Türkiye’nin cari açık problemi olmayacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, cari açık sorununu Türkiye
'nin gündeminden çıkaracaklarını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Muş, hükümetin dirayetli duruşu ve iş insanlarının gayreti sayesinde pandemi döneminde dünyaya göre Türkiye'nin istihdamının büyük yara almadığını, üretim ve ihracatın ise birçok sektörde artarak devam ettiğine vurgu yaptı.
Türkiye'nin ilk çeyrekte G-20 içinde Çin'den sonra en hızlı büyüme performansını sergilediğini hatırlatan Muş, "Haziran ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı 1.5 yılın zirvesini gördü. Mayıs'ta 49,3 olarak ölçülen imalat PMI endeksi Haziran'da 51.3 oldu. Ayrıca reel kesim güven endeksi haziranda 2.7 puan arttı" dedi.
İhracatta ilk 6 ayda 2020'ye göre yüzde 40'lık bir artış gerçekleştirdiklerini belirten Muş, "İhracatımız son 12 aylık döneminde 200 milyar dolar
seviyesine ulaşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış durumdadır. Uzun yıllardır ülkemizin büyüme ile önemli gündem maddelerinden biri de cari açık meselesidir. Cari açığımız da büyük oranda enerji ithalatımızla alakalıdır. Karadeniz'de çok önemli keşifler yapıldı. Önümüzdeki dönemde başka müjdelerin de geleceğini öngörüyoruz. Buradaki kaynakların ekonomimize kazandırılmasıyla katma değerli ihracat ve yatırımların desteklediği büyümemizle birlikte düşünüldüğünde cari açığın orta vadede ülkemizin gündeminden düşeceğine inanıyoruz" dedi.