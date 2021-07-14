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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Turkuvaz Medya’ya 4’üncü kez ‘İnsana Saygı’ ödülü

Turkuvaz Medya’ya 4’üncü kez ‘İnsana Saygı’ ödülü
Kariyer Net'in düzenlediği 19. İnsana Saygı Ödülleri sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Bölümü, 30 bini aşkın işveren arasından ödül almaya hak kazandı. Tüm iş başvurularında adaya saygı çerçevesinde özel dönüş yapan Turkuvaz Medya Grubu, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru alan firmalara verilen İnsana Saygı Ödülü'nü 4'üncü kez almanın haklı gururunu yaşadı. Ödülü, İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü Arzu Çil, İşe Alım ve Yetenek Müdürü Nebiye Can ile İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Yönetmenleri Gözde Varinli, Tuğçe Uluekmekçi ile Nurgül Ayşakar aldı.
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Turkuvaz Medya’ya 4’üncü kez ‘İnsana Saygı’ ödülü
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