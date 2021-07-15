Bakanlıktan döviz hamlesi: Yeni dönem başlıyor!





KAMUYA KAYNAK SAĞLANACAK

Finansal Piyasalar Kambiyo Genel Müdürü Murat Zaman da, kamuya kaynak sağlamayı amaçlayan bir düzenleme yapıldığını belirterek, "Kesinlikle, herhangi bir verinin dışarı paylaşılması şeklinde bir düzenleme yok. 'Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi' diye bir sistemimiz var. Buraya döviz büfeleri ne kadar döviz işlemi yaptıkları, işte, ne kadar kâr-zarar elde ettikleri şeklinde tamamen kendileriyle ilgili içsel verileri girerler. Bir "database"i bazen çalıştırmak, ayakta tutmak masraflı bir şey. Yetkili müesseselerin 6 aylık örneğin çek kayıt tutma zorunluluğu diyelim, üç aylık kayıt tutma zorunluluğu var. Zaman zaman kontrollere gidildiğinde bu kayıtların olmadığı görülüyor, bir şekilde, işte, bozuldu, şu oldu, bu oldu. Belki ilerde bunu bir bulut sistemiyle veya bir serverda, bir yerde tutulabilir. Buranın ücretlendirilmesiyle ilgili hiçbir planımız yok ama olası, eğer buraya bir yatırım yapılırsa, buradaki dataların daha güvenilir, daha korunur bir şekilde saklanması istenirse kamuya maliyeti oluşmasın. Yani o işletme o işten para kazanırken, vergi ödeyenler bu şeyi finanse etmesin" dedi.