Bankacılık sektörü hain kalkışmaya başından itibaren karşı durdu

Türkiye Cumhuriyeti
'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirten Türkiye Bankalar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası
Genel Müdürü Alpaslan Çakar
, "Demokrasimizin korunması ve sürdürülmesinin güvencesi hukuk sistemimizdir. Kuralların oluşturulmasında egemen güç milletin temsilcilerinin yer aldığı Meclisimizdir. Kuralların uygulanmasından sorumlu iktidarın meşruiyeti ise seçimlerde milletin tercihleri ile tescillenmektedir. Muhtemel ihtilafların çözümünde yetki yargıya aittir" dedi.
PİYASA MEKANİZMASI İŞLİYOR
Çakar, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin ekonomi politikasındaki tercihi, kuralları ve kurumları olan piyasa mekanizmasından yana olmuştur. Ekonomik hayatı düzenleyen kurallar ve kurumlar uluslararası iyi örneklerle uyumludur. Yakın dönemde içeride ve dışarıda yaşanan ciddi şoklara rağmen piyasalar çalışmaya, ekonomi üretmeye devam etmiştir. Sermaye hareketlerinde serbestiye dayanan bir kambiyo rejimimiz vardır. Sermaye hareketlerinin yanı sıra mal ve hizmet ticaretinde dışa açık bir ekonomiye sahip ülkemizde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik olanlar arasında bir ayırım bulunmamaktadır." Çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcının hür iradeleriyle oluşan tercihlerinin belirlediği tasarrufların toplanmasından, korunmasından, nemalandırılmasından ve kredi mekanizmasının çalıştırılmasından bankacılık sektörünün sorumlu olduğunun altını çizen Çakar, "Sektör ödeme sistemlerinin sağlıklı olarak çalıştırılmasında da önemli bir role sahiptir. Bankalar, ekonomi politikasının etkin bir şekilde uygulanmasında aracılık işlevini görürler" diye konuştu. Bankaların ekonomiye olan önemli katkılarından bir tanesinin de tasarrufların ve diğer kaynakların büyütülmesi, bunların doğru alanlarda verimli olarak kullanılması olduğunu hatırlatan Çakar, "Bankalar tasarrufların nemalandırılması sürecinde bireysel refahın, kredi mekanizması yoluyla da kalkınmanın gerçekleşmesine ve toplum refahının artışına imkân sağlar. Kurallarla güvence altına alınan özgürlükler çerçevesinde bireylerin, girişimcilerin ve kuruluşların serbest iradeleriyle oluşturdukları ekonomik kararlar ve uygulamalar ülkemizin ekonomik açıdan güçlü kalmasının güvencesidir. Bu güvence, bankacılık sektörünün de verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan ekosistemi oluşturmaktadır. Bu sistemin temel sütunları demokrasimiz ve Cumhuriyetimizdir. Bu nedenle, bankacılık sektörü hain kalkışmaya başından itibaren karşı durmuştur, demokrasiye sahip çıkanların safında kararlılıkla yer almıştır" dedi.
DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Çakar, 15 Temmuz
ile ilgili olarak, "15 Temmuz hain kalkışmasının ilk saatlerinden itibaren, bankalar tüm güçleriyle vatandaşlarımızın finansal hizmetlerinin karşılanmasına, ödeme sisteminin ve piyasaların sağlıklı olarak çalıştırılmasına ve güvenin yüksek düzeyde tutulmasına çaba göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda, elbirliğiyle gelişmelerin en az hasarla atlatılması ve şokun etkilerinin sınırlı düzeyde tutulması için kenetlenilmiş, ülkemize ve devletimize sahip çıkılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve geleceğini tehdit eden her türlü unsur karşısında, bugüne kadar dik durduk bundan sonra da dik durmaya devam edeceğiz, bundan hiç kimse şüphe duymamalıdır. Çünkü, milletimizin 15 Temmuz duruşu, ezelden beri demokrasiye ve özgürlüğe olan bağlılığının göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.