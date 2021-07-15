‘Bozguna uğradılar’

Erciş
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Bizler, bu ülkeyi kolay kazanmadık; bölünmesine de asla izin vermeyiz. Halkımız, bu bilinçle 15 Temmuz
'da darbe girişimi yapanları bozguna uğratmıştır" dedi. Van
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Mehmetbeyoğlu, "Bizler, bu vatanı kolay kazanmadık; bölünmesine de asla izin vermeyeceğiz. Milletimiz, bu tarihi bilinç ve şuurla 15 Temmuz'da hain darbe girişimi yapanları bozguna uğratmıştır. FETÖ'ye karşı, kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan gazilerimize minnetimi sunarken; tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.