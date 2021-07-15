Büyüme yolculuğu hız kesmedi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
(TKYB) Genel Müdürü İbrahim Öztop
, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğini bozmaya teşebbüs eden hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5. yılında Türk milletinin dirayetle bu nafile çabayı boşa çıkarmasının, milli iradesine ve geleceğine sahip çıkmasının haklı gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Darbe girişiminin ekonomiden sosyal hayata kadar birçok etkisini ortadan kaldıran ülkemiz, kalkınma politikalarına ve sürdürülebilir büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. TKYB olarak, bu hain darbe girişimine karşı dik durarak hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.