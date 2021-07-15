Çanakkale Köprüsü’yle trafik rahatlayacak

Yaklaşan bayram öncesinde şehirler arası trafik yoğunluğu artmaya başladı. En büyük yoğunluğun yaşandığı yerler arasında ise Çanakkale
geliyor. Çanakkale Boğazı
'nı geçmek isteyen vatandaşlar, feribotlara ulaşabilmek için kilometrelerce kuyrukta bekleyebiliyor. İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmelliği Derneği, 18 Mart 2022'de açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü
'yle, bölgedeki kuyrukların son bulacağını ve ulaşımın rahatlamasıyla da bölgeye ilginin artacağını belirtti. Feribot iskelelerinde oluşan kilometrelerce kuyruğun azalması için köprünün devreye girmesi bekleniyor.