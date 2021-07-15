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Giriş Tarihi: 15.7.2021 15:58 Son Güncelleme: 15.7.2021 15:58

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri hesaplara yattı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri hesaplara yattı mı?

Emekli ikramiyesi için geri sayım sona erdi. Kurban Bayramı öncesi ödeneceği duyurulan emekli bayram ikramiyeleri, hesaplara yatmaya başladı. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatacak sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurularını takip ediyor. İşte, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtı ve emekli maaşlarının tahsis numarasına göre ne zaman yatacağı ile ilgili bilgiler...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için bekleyiş sona erdi. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre emekli ikramiye ödemeleri başladı. Zamlı emekli maaşları da tahsis numarasına göre emekli vatandaşların hesaplarına yatmaya başlayacak. Her yıl iki dini bayramlar öncesinde ikramiye alan emekliler gözünü, bu yıl Kurban Bayramı öncesi verilecek olan emekli ikramiyesine çevrildi. "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak" soruları da milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı.. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri hesaplara yattı mı?
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