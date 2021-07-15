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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Güneşe 6 milyar lira yeni yatırım

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Güneşe 6 milyar lira yeni yatırım
BERAT Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde ilan ettiği Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla yapılan yatırımlar çerçevesinde bu kez Şanlıurfa, Niğde ve Hatay illerini kapsayan bölgede toplam 6 milyar lira yatırımla bin megavatlık güneş enerji santralleri kurulacak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) kapsamında toplam kapasitesi bin megavat olan 15 yarışma düzenlenecek ve başvurular 30 Mart 2022'de alınacak. Her bir yarışma için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 40 kuruş olacak.
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Güneşe 6 milyar lira yeni yatırım
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