İstanbul Havalimanı'na kuruldu! Yolculardan yoğun ilgi...

Seyahat için havalimanına gelen yerli ve yabancı yolcular, görselleri yoğun ilgiyle izlerken bazı yolcular da cep telefonlarıyla çekim yapıyor.

Yolculardan Murat Auyezkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Kazakistan'a uçmak üzere havalimanına geldiğini söyledi.