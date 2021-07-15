Turizm Bakanlığı'ndan turistlere 'düğün' çağrısı

Destinasyon düğün kavramı tüm dünyada trend olmaya devam ediyor. Türkiye, konumu ve sahip olduğu tarihi zenginlikleriyle bu trendi takip eden çiftler arasında ilk sıralarda yer alıyor. En çok tercih edilen 5 düğün destinasyonunu açıklayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki organizasyon şirketleri ve etkinlik planlayıcılarının en ince ayrıntıları düşünerek her kültürden ve farklı geleneklere sahip olan çiftlerin taleplerine rahatlıkla cevap verebildiğini belirtti.

Türkiye'deki zenginliğin ziyaretçilere konaklamadan, gastronomiye çok özel seçenekler sunduğunu kaydetti. İstanbul, Antalya, Bodrum, Kapadokya ve Fethiye'nin en çok tercih edilen düğün destinasyonları ve Türkiye'de bir düğünü unutulmaz kılacak harika mekânlar olduğu hatırlatıldı. İstanbul'da Boğaz'a sıralanan ihtişamlı sarayların, Kapadokya'nın masalsı mağaralarında bir yemeğin veya Ihlara Vadisi'nde balon turu eşliğinde harika manzaranın düğün destinasyonu için gelecek ziyaretçileri beklediği vurgulanıyor.