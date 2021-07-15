Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Turizm Bakanlığı'ndan turistlere 'düğün' çağrısı
Giriş Tarihi: 15.7.2021 10:32

Turizm Bakanlığı'ndan turistlere 'düğün' çağrısı

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Turizm Bakanlığı'ndan turistlere 'düğün' çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de en çok tercih edilen 5 düğün merkezini açıklayarak yabancı ziyaretçilere de gelmeleri tavsiyesinde bulundu. Düğün destinasyonları, Bakanlık ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın uluslar arası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü 'Go Turkey' web sayfasında yayınlandı. Dünyanın her köşesinden binlerce çiftin unutulmaz bir düğün deneyimi için Türkiye'yi tercih ettiği vurgulandı. Listede İstanbul, Antalya, Bodrum, Kapadokya ve Fethiye yer alıyor.

Destinasyon düğün kavramı tüm dünyada trend olmaya devam ediyor. Türkiye, konumu ve sahip olduğu tarihi zenginlikleriyle bu trendi takip eden çiftler arasında ilk sıralarda yer alıyor. En çok tercih edilen 5 düğün destinasyonunu açıklayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki organizasyon şirketleri ve etkinlik planlayıcılarının en ince ayrıntıları düşünerek her kültürden ve farklı geleneklere sahip olan çiftlerin taleplerine rahatlıkla cevap verebildiğini belirtti.

Türkiye'deki zenginliğin ziyaretçilere konaklamadan, gastronomiye çok özel seçenekler sunduğunu kaydetti. İstanbul, Antalya, Bodrum, Kapadokya ve Fethiye'nin en çok tercih edilen düğün destinasyonları ve Türkiye'de bir düğünü unutulmaz kılacak harika mekânlar olduğu hatırlatıldı. İstanbul'da Boğaz'a sıralanan ihtişamlı sarayların, Kapadokya'nın masalsı mağaralarında bir yemeğin veya Ihlara Vadisi'nde balon turu eşliğinde harika manzaranın düğün destinasyonu için gelecek ziyaretçileri beklediği vurgulanıyor.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Turizm Bakanlığı'ndan turistlere 'düğün' çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA