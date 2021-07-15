Türk halkı darbe girişimini bozguna uğrattı

İŞ dünyası temsilcileri, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasiden yana tavır alarak, yönetimi belirleme gücüne sahip çıktığını belirtti. İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
, Türk milletinin darbe girişimini bozguna uğrattığını belirterek, Türk halkının, devletinin ve ülkesinin sahibi olduğunu gösterdiğini, Türkiye'yi bir avuç hain darbeciye bırakmadığını dile getirdi. Ankara Ticaret Odası
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
da, hain darbe girişiminin büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'yi hedef aldığını belirterek, "Demokrasimiz için nöbette, ekonomimiz için gece gündüz işimizin başındayız" ifadesini kullandı.