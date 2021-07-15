Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ülkemize desteği sürdüreceğiz
Giriş Tarihi: 15.7.2021

Ülkemize desteği sürdüreceğiz

Ülkemize desteği sürdüreceğiz
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "5 yıllık sürede ülkemizin stratejik yatırımlarına verdiğimiz finansal desteğin yanı sıra, ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerimizin yanındaki güç olduk. KOBİ'lerimizle birlikte üreticilerimizin, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak ucuz ve uygun vadeli finansal çözümler üretmeyi milli bir görev addettik. Sadece son iki yılda, 2019 sonundan bu yana 3.5 milyar dolar üzerinde taze kaynak ile ekonomimizi kararlı şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak yatırımlara desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ülkemize desteği sürdüreceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA