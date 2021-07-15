Ülkemize desteği sürdüreceğiz

Denizbank
Genel Müdürü Hakan Ateş
, "5 yıllık sürede ülkemizin stratejik yatırımlarına verdiğimiz finansal desteğin yanı sıra, ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerimizin yanındaki güç olduk. KOBİ'lerimizle birlikte üreticilerimizin, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak ucuz ve uygun vadeli finansal çözümler üretmeyi milli bir görev addettik. Sadece son iki yılda, 2019 sonundan bu yana 3.5 milyar dolar
üzerinde taze kaynak ile ekonomimizi kararlı şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak yatırımlara desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.