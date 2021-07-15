Zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Temmuz ayı SSK Bağ-Kur Emekli maaş zammı hesaplama tablosu!



15 TEMMUZ'DA HESAPLARDA



Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8.45 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yıl başında yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı.





EMEKLİYE BEREKETLİ AY OLACAK



Emekliler hem aylıklarını zamlı alacak hem de Kurban Bayramı öncesi hesaplarına 1100 lira ikramiye yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8.45 olacak. Buna göre eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya yükselecek. SSK'lı 2000 öncesi en düşük emekli aylığı 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya, en düşük Bağ-Kur aylığı bin 763 liradan bin 912 liraya, en düşük tarım aylığı da bin 662 liradan bin 802 liraya çıkıyor.