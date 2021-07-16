170 dekar alana ekim yapıldı, Sivas kenevir ekimi gerçekleşen 20. il oldu

Sivas
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sivas ekonomisi ve istihdamı için önem taşıyan konular arasında arz ettiği kenevir ekimine onay çıktı. Böylece Sivas kenevir ekimi yapılabilen 20. il oldu. Çıkan izinle birlikte Sivas'ta 170 dekar alana ekilen ilk kenevirler Ağustos ayında hasat edilecek.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yatırım teşvik uygulamasında Sivas'ın daha avantajlı hale gelmesi ve kenevir ekimi yapılacak iller arasına Sivas'ın da dâhil edilmesi konularını ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini ve bunun üzerine Sivas'ın kenevir üreten iller arasına alındığını söyledi.
SİVAS KENEVİR ÜRETEN 20. İL OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, 'Sivas'ta kenevir ekilmesi izni' istediğini belirten başkan Hilmi Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 Ocak'ta bizi kabulünde 3 konuyu gündeme getirmiştik. Onlardan birisi PusatÖzen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su ishale hattının yapılmasıydı. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermişti. 2021 yatırım programında yayınlanmıştı. İkinci olarak da Sivas'ın kenevir ekimi yapılacak iller arasına dâhil edilmesiydi. Bu görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız Tarım Bakanımıza gerekli talimatı vermişti. Sivas kenevir ekilecek iller arasına 20'nci il olarak eklendi. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Sivaslıların haklı taleplerini ilgili yerlere iletmeleri neticesinde taleplerin olumlu neticeleneceğini belirten Başkan Bilgin, "Üreticileri de teşvik ederek bu noktada gerekli adımları atacağız. Sivas gerek iklim gerekse geniş coğrafyası ile kenevir üretimine en uygun illerin başında geliyor. Kenevir üretimi Sivas ekonomisine katkı sağlayacak. İlk kenevirleri üreticilerimiz ekti" diye konuştu.