7 maddede erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı aranmıyor

Hemen Yeşim hanımın emeklilik şartlarına bakalım. Normal şartlarda Yeşim hanım için emeklilik şartları 7 bin prim gününü tamamlaması ve 58 yaşına gelmesiyle mümkün olacak. Bu durumda emeklilik tarihi olarak da 25 Nisan 2043 olarak görünüyor.

Fakat Yeşim hanım için aldığı vergi indirimi ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu yolu denediğinde ise şartlar şöyle oluşuyor: