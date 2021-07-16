Altın fiyatları tırmanışa geçti: İşte altın için belirleyici olacak 3 madde! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Yaz aylarının gelmesi ve Covid-19 sürecinde aşılamanın getirdiği normalleşme ile birlikte düğün sezonu açılmış oldu. Bununla beraber fiziki altın talebi artarken, altın gram fiyatı, ons tarafından esen rüzgârla yeniden 500 lira psikolojik desteğinin üzerine yükseldi. Yatırımcılar, en çok canlı altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatı üzerine odaklandı. Peki altın için hangi gelişmeler öne çıkıyor? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte son dakika gelişmeleri ile birlikte piyasalarda ekonomistlerin dillendirdiği ve altın fiyatları için kritik olacak 3 madde…
ONS ALTIN YÜZDE 12'LİK BİR KAYBIN ARDINDAN YÜKSELİŞ TRENDİ YAKALADI
Yeni yıla 1900 dolar bandında giren ons altın, 3 Mart 2021 tarihinde 1676 dolar seviyesini görerek dip yaptı. Bu dönem aralığında ons alan altın yatırımcısı, yüzde 12'ye yakın kayıp yaşadı. Bu tarihten itibaren özellikle artan enflasyon ve enflasyon beklentilerine karşın, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Başkan Jerome Powell'ın genişlemeci para politikası sürecek açıklamalarıyla yükseliş trendi yakalayan ons altın fiyatları, 1 Haziran'da 1916 doları görerek yatırımcısını sevindirdi.
'ENFLASYON GELİYOR' MESAJI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE: ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Kısaca parasal genişleme sürecek mesajı, enflasyondan korunma aracı olarak görünen altın için destekleyici oldu. Ancak, Covid-19 sürecinde aşılanmanın hızlanması, ekonomilerin açılması ve piyasalardaki bulunan bol likiditenin yan etkisi olan 'Enflasyon geliyor' kavramı ABD başta olmak üzere dünyanın gündemine oturdu.
FED PİYASALAR İÇİN İLK SİNYALLERİ HAZİRAN AYINDA VERMİŞTİ
Tarihler 16 Haziran'ı gösterdiğinde artan enflasyon karşısında ne yapacağı sorusu gündemde olan Fed, kritik faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde bir değişikliğe gitmezken, yapılan açıklamalar piyasalarda çok konuşuldu.
Daha önceki faiz açıklamalarından farklı olarak Fed Başkanı Powell bu kez hem 'Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabilir' sözü hem de istihdam verilerindeki toparlanmaya dikkat çekerek şimdiden piyasayı 'Varlık alımlarının kademeli azaltılması' yönünde hazırlamaya başladı.
FED'İN AÇIKLAMALARINA ALTIN FİYATLARI NE TEPKİ VERDİ?
Küresel düzeyde artan enflasyon endişelerinden beslenen ons altın, Fed'in faiz kararı yaklaştıkça 1900 dolar bandından aşağı yönlü hareketler sergiledi. 1860 dolar bandına kadar çekilen ons, faiz kararının ve metnin açıklanmasıyla 1803 dolara kadar geriledi.
Giderek artan enflasyon endişeleriyle 1900 dolar bandından aşağı sarkan ons altın, Fed'in Haziran ayı faiz kararı ve metnini duyurmasıyla beraber önce 1800 dolar psikolojik desteğini kırdı, ardından da ilerleyen süreçte 1750 dolar bandına çekildi.
ALTIN GRAM FİYATI ONS İLE YÖN BULDU
Yaz aylarının gelmesi ve piyasalarda Yurt içinde takip edilen verilerde altın gram fiyatı önce çıktı. Fiyatlamasında hem ons hem de dolar/TL'den esen rüzgârla yön bulan gram altın fiyatları, 19 Şubat tarihinde 394 lirayı görmesinin ardından yönünü yukarı çevirdi. Bu dönemde hem ons, hem de dolar kuru ile yükselen altın gram fiyatı, Haziran başında 538 lirayı görerek, 540 lira olan tarihi zirvesine yakın seyretti.
Küresel düzeyde artan enflasyon sonrası Fed'in para politikasında erken bir sıkılaşma hamlesi yapacağı beklentisi güçlendi. Bu durum ons altını baskıladı. Ons tarafından esen bu ters rüzgâr ile gram altın fiyatı, yeniden 500 lira bandının altına geriledi ve 488 lirayı gördü.
ABD EKONOMİSİ ISINMAYA BAŞLADI: ENFLASYON VERİSİ YİNE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
ABD'de 2021 yılında açıklanan enflasyon verileri beklentileri aşmıştı. ABD'de enflasyon (TÜFE) Haziran ayında yıllık bazda yüzde 5,4 artış kaydederek yine ekonomistlerin beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bu rakamlar Ağustos 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekerken, yıllık enflasyonun, yüzde 4,9 olması bekleniyordu.
ALTIN FİYATLARI ENFLASYON VERİSİ İLE PSİKOLOJİK DİRENCİ KIRDI
Açılanan bu rakamlarla enflasyondan korunma aracı gömleğini giyen, ons altın ve dolayısıyla yurt içinde altın gram fiyatı için destekleyici oldu. Ons yeniden 1800 dolar, altın gram fiyatı ise 500 lira bandının üzerine tırmandı.
3 MADDE ALTIN FİYATLARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK...
1. MERKEZ BANKASI (TCMB) PİYASALARA YÖN VERECEK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci yarısı için alacağı faiz kararları ve hamleleri dolar/TL'nin yönü konusunda belirleyici olacak. TCMB'den ve Başkan Şahap Kavcıoğlu'ndan yapılan açıklamalar her fırsatta, faiz oranların enflasyonun üzerinde oluşturularak, reel pozitif faiz korunacağı yönünü işaret ediyor. Merkez Bankası yüzde 5 enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda, elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını açıkladı.
Merkez Bankası'nın reel faizi enflasyon üzerinde tutması, Türk lirası istikrarı için büyük önem arz ediyor. Özellikle dünyadaki gelişmeler bir yana bırakıldığında, pandemi sonrası Türkiye'nin turizm sektörünün canlanması, her ay açıklananan rekor ihracat rakamlarının piyasalara yansımasıyla beraber, Türkiye'nin enflasyon yönünde başarılı olma ihtimalini artırıyor.
2. FED'İN TEMMUZ TOPLANTISI KRİTİK OLACAK
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan ultra gevşek para politikalarının ne zaman ve ne hızla değişeceğine ilişkin ilk sinyalleri Haziran ayında vermişti. Yapılan açıklamaya göre Fed bir yandan güvercin duruşunu sürdürürken, "Varlık alımlarının azaltılması konusunda iletişimde olacağız" dedi. Bununla beraber 2024 yılında beklenen faiz artışı 2023 yılı için güçlendi.
Artan enflasyon neticesinde aşırı ısınan ekonomi sonrası gelen bu açıklamalar hisse senedi piyasalarında yükselişleri sınırlarken, altın fiyatları için baskılayıcı olmuştu. Şimdi gözler Fed'in 27-28 Temmuz günlerinde gerçekleşecek FOMC toplantısında olacak.
"İstihdam verisindeki bir toparlanma altın fiyatları için baskılayıcı olabilir"
Haziran enflasyon verisinin de beklentileri aşması bu Temmuz toplantısı için yapılacak açıklamaların önemini artırdı. Bununla beraber açıklanacak istihdam verilerinde bir toparlanma Fed'in beklenenden erken hamleler ile likidite musluklarını kısacağı beklentisini artıracağından altın fiyatları için baskılayıcı olabileceği piyasalarda dillendirilmeye başladı.
3. AĞUSTOS AYI JACKSON HOLE TOPLANTISI BİR ADIM ÖNE ÇIKIYOR
ABD'de her yıl Jackson Hole kasabasında düzenlenen toplantı, FMOC toplantılarından bir adım öne çıkıyor. Ekonomistler, Fed dışında dünyanın diğer büyük merkez bankalarının da katılacağı bu toplantıda özellikle ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in ikinci sinyal niteliğindeki açıklamaları sonrası net mesajlar çıkma olasılığını daha gerçekçi olarak değerlendiriyor.
Bu toplantı, dünyanın para yön veren otoritelerinin bir arada bulunması dolayısıyla öne çıkması bekleniyor. Özellikle Covid-19 döneminde merkez bankaları tarafından piyasalara verilen bol likiditenin ne zaman azalacağı yönünde gelecek mesajlar yatırımcıların radarında olacak.
"Sürpriz erken sıkılaştırma mesajları altın öncülüğünde bir türbülans yaratabilir"
Ekonomistler likiditenin azalacağı her beklentinin altın fiyatları için baskılayıcı olduğunu açıklarken, özellikle, sürpriz baskılayıcı hamlelerin piyasalarda altın öncülüğünde bir türbülans yaratabileceğini vurguladı.
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