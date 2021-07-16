Altın fiyatları tırmanışa geçti: İşte altın için belirleyici olacak 3 madde! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN GRAM FİYATI ONS İLE YÖN BULDU

Yaz aylarının gelmesi ve piyasalarda Yurt içinde takip edilen verilerde altın gram fiyatı önce çıktı. Fiyatlamasında hem ons hem de dolar/TL'den esen rüzgârla yön bulan gram altın fiyatları, 19 Şubat tarihinde 394 lirayı görmesinin ardından yönünü yukarı çevirdi. Bu dönemde hem ons, hem de dolar kuru ile yükselen altın gram fiyatı, Haziran başında 538 lirayı görerek, 540 lira olan tarihi zirvesine yakın seyretti.

Küresel düzeyde artan enflasyon sonrası Fed'in para politikasında erken bir sıkılaşma hamlesi yapacağı beklentisi güçlendi. Bu durum ons altını baskıladı. Ons tarafından esen bu ters rüzgâr ile gram altın fiyatı, yeniden 500 lira bandının altına geriledi ve 488 lirayı gördü.