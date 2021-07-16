Bakan Varank'tan KOBİ'lere müjde! Geri ödemesiz destek verilecek

278 KOBİ'YE DESTEK

Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin geldiği aşama, uyguladığımız bu programın ne kadar yerinde olduğunu teyit etmiş oldu. KOBİGEL'in üçüncü çağrısına toplamda bin 75 başvuru geldi. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı. İşletmelerimize toplamda 116 milyon lira destek sağlayacağız.